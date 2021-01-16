Ташиев обвинил Бабанова в попытке захвата власти. Главе ГКНБ ответили

Ташиев обвинил Бабанова в попытке захвата власти. Главе ГКНБ ответили

Камчыбек Ташиев, являясь главой ГКНБ, защищает интересы бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом заявил адвокат Замир Жоошев.

«Вы являясь главой ГКНБ утверждаете, что 9 октября Омурбек Бабанов вместе с Алмазбеком Атамбаевым пришли на площадь Ала-Тоо с целью забрать власть у народа. Так, 9 октября власть еще не оказалась в руках народа, она оставалась у Сооронбая Жээнбекова и его команды.

Возможно Вы подразумеваете что-то другое. Не важно. Важно то, что будучи главой органа национальной безопасности Вы не можете публично и утвердительно кого-то обвинять в преступлении по следующим причинам:

Во-первых, уголовное дело по событиям 9 октября расследуется в Следственном управлении МВД КР и до конца следствия нельзя утверждать кто и точно с какой целью приходил на площадь. Ведь завтра версия следствия о преступлении может поменяться из-за новых сведений.

Во-вторых, Вы практически обвинили уже О. Бабанова и А. Атамбаева в организации беспорядков. А по закону для этого необходимо наличествовать обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу.

В-третьих, граждане Кыргызстана рискуя своим здоровьем и жизнью вышли на площадь Ала-Тоо 5-6 октября против власти Сооронбая Жээнбекова и его команды не для того, чтобы потом Вы сидя в кресле главы ГКНБ защищали Сооронбая Жээнбекова.

Не стоит забывать — 5-6 октября многие стали инвалидами, а кто-то погиб в результате преступных приказов и действий руководителей и сотрудников правоохранительных органов. Лучше проинформировали бы нас о той работе, которая ведется по привлечению к ответственности Кашкара Джунушалиева и Орозбека Отумбаева», — написал Жоошев.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Омурбек Бабанов и Алмазбек Атамбаев 9 октября пришли на площадь, чтобы забрать власть у народа.

Эта полемика стала следствием обвинений Сооронбая Жээнбекова в организации беспорядков в Бишкеке 9 октября 2020 года.

Источник: Элгезит