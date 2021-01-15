Председатель исполкома СНГ поздравил Садыра Жапарова с избранием президентом

Председатель исполкома СНГ поздравил Садыра Жапарова с избранием президентом

Председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил свои поздравления Садыру Жапарову по случаю избрания президентом КР. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова

«Глубоко убежден, что Ваша деятельность на посту Главы государства будет способствовать дальнейшему развитию Кыргызстана, упрочению его позиций на международной арене, а также укреплению традиционных добрососедских отношений со странами СНГ», - говорится в поздравительной телеграмме Сергея Лебедева.

Источник: Кабар