Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении Атамбаева под домашний арест

Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении Атамбаева под домашний арест

По словам адвоката, по закону не требовалось присутствия обвиняемого в зале заседания

Первомайский районный суд не рассмотрел вопрос освобождения бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

- Мы заявили ходатайство, привели основания и доводы, - сказал он. - Но суд оставил их не рассмотренными, несмотря на то, что суд принял меру пресечения единолично, без каких-либо участников. Сегодня суд не рассмотрел наше ходатайство, потому что на заседании не присутствовали Алмаз Шаршенович, еще один обвиняемый и защитник одного из обвиняемых. Хотя для решения этого вопроса не было необходимости в их присутствии. Следующее слушание состоится 28 января в 14:00. Алмазбек Шаршенович плохо себя чувствует и остается в ИК-47 под наблюдением врачей.

Источник: vesti.kg