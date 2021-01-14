Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении Атамбаева под домашний арест
По словам адвоката, по закону не требовалось присутствия обвиняемого в зале заседания
Первомайский районный суд не рассмотрел вопрос освобождения бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.
- Мы заявили ходатайство, привели основания и доводы, - сказал он. - Но суд оставил их не рассмотренными, несмотря на то, что суд принял меру пресечения единолично, без каких-либо участников. Сегодня суд не рассмотрел наше ходатайство, потому что на заседании не присутствовали Алмаз Шаршенович, еще один обвиняемый и защитник одного из обвиняемых. Хотя для решения этого вопроса не было необходимости в их присутствии. Следующее слушание состоится 28 января в 14:00. Алмазбек Шаршенович плохо себя чувствует и остается в ИК-47 под наблюдением врачей.
Источник: vesti.kg
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