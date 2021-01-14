Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Политика
Просмотров: 23

Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении Атамбаева под домашний арест

Суд не стал рассматривать вопрос об освобождении Атамбаева под домашний арест

По словам адвоката, по закону не требовалось присутствия обвиняемого в зале заседания

Первомайский районный суд не рассмотрел вопрос освобождения бывшего президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

- Мы заявили ходатайство, привели основания и доводы, - сказал он. - Но суд оставил их не рассмотренными, несмотря на то, что суд принял меру пресечения единолично, без каких-либо участников. Сегодня суд не рассмотрел наше ходатайство, потому что на заседании не присутствовали Алмаз Шаршенович, еще один обвиняемый и защитник одного из обвиняемых. Хотя для решения этого вопроса не было необходимости в их присутствии. Следующее слушание состоится 28 января в 14:00. Алмазбек Шаршенович плохо себя чувствует и остается в ИК-47 под наблюдением врачей.

Источник: vesti.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить