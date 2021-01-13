Если я сбился с пути – критикуйте!

Если я сбился с пути – критикуйте!

Так выразился новоизбранный президент Садыр Жапаров на встрече с народом на площади Ала-Тоо. Во время выступления он сказал следующее:

«После каждых выборов мы ждали, что во главу государства придет человек, который будет думать о народе, установит порядок, обеспечит развитие. Но всегда надежды народа не оправдывались. Сегодня я пришел во власть благодаря вашей поддержке. До этого оппозиция говорила, что в стране будет диктатура, но этого не будет. Будет диктатура справедливости и власти».

Кроме того, Садыр Жапаров призвал критиковать его и указывать на неправильные дела. «Если я сбился с пути, помогите мне, критикуйте, говорите открыто. Отныне мы не будем прятаться в кабинетах. Все будет прозрачно. С сегодняшнего дня народ будет участвовать в принятии важных решений», — сказал он.

Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 13.01.2021 / стр. 6