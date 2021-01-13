"Аль-Джазира": Жапаров - человек из народа. Новый национальный герой

Он человек из народа.

Голос безмолвных: обнищавшие регионы и рядовые граждане удалены от гламура русскоязычной столицы. Новый национальный герой. Такую характеристику дала "Аль-Джазира" избранному президенту Садыру Жапарову.

Издание пишет, что Жапаров как никто другой поездил по регионам и общался с людьми из регионов.

"То, что он говорит на доходчивом и бытовом кыргызском помогает ему набирать популярность. Он уделял много внимания поддержке рабочих-мигрантов, которые в значительной степени игнорировались политической элитой страны", - отмечает "Аль-Джазира".

В интервью данному международному медиа соучредитель медиа-платформы Kloop Бектур Искендер сказал, что "это было очень важной частью создания его подлинной популярности, потому что около миллиона кыргызов работают за границей, большинство из них живут в плохих условиях, подвергаются дискриминации, игнорируются российским государством и полностью забыты Кыргызстаном. И вдруг появляется политик, которому они небезразличны".

"Ваши голоса наполнили меня энергией и уверенностью и побудили к работе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить ваше доверие. Я прихожу к власти в трудный для страны момент", - цитирует издание слова Жапарова, произнесенные на пресс-конференции 10 января.

Далее "Аль-Джазира" пишет: "Его голос был спокойным и мягким. Он был уверен, с непоколебимой верой в праведность своего дела. Он выглядел смиренным и решительным. Затем он пообещал вернуть рабочих-мигрантов домой, создав возможности для тех, кто выполняет черную работу в зарубежных странах за несправедливую оплату. Он сказал, что у него нет ненависти или гнева по отношению к своим оппонентам и тем, кто пытался его дискредитировать и идти против воли народа. Сегодня, продолжил он, каждый должен присоединиться к нему в его борьбе за осуществление мечтаний всех кыргызстанцев. Сегодня каждый должен быть патриотом".





URL: https://www.vb.kg/396106

