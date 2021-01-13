Будет возвращен залог в 5 млн сомов партиям, участвующим в парламентских выборах?

Бишкек, "Саясат. kg" Политолог Алмазбек Акматалиев считает, что залог не нужно возвращать.

Всем известно, что были отменены результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября прошлого года. В последнее время среди общественности активно обсуждается вопрос: «Будут ли возвращен залог в 5 млн сомов для партий, которые участвовали в тех выборах?»

Политолог Алмазбек Акматалиев считает, что залог не нужно возвращать.

«На выборах в Жогорку Кенеш каждая партия выставила по 5 млн сомов. Выборы прошли, но результаты отменили…

Обсуждается вопрос – будут ли возвращены эти 5 млн сомов…

По-моему, нельзя возвращать деньги тем, кто не достиг 5% отметки, как указано в законе. Нельзя возвращать и пяти победившим партиям, потому что эти партии прошли благодаря грубым нарушениям закона, они являются основными виновниками того, что результаты выборов отменили… Государство потратило сотни миллионов сомов, чтобы провести выборы, получается, бросило деньги на ветер…

По-моему, будет справедливо, если ни одной партии не будет возвращен залог…», — сказал он.