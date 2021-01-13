Бишкек, "Саясат. kg". Политолог объяснил, почему народ выбрал президентское правление
«Уже звучат «глубокие» выводы о том, что эта партия работала на этого кандидата, а другая партия работала на того кандидата…
Я бы хотел сказать, что в Кыргызстане как таковых партий НЕТ… Перед парламентскими выборами люди начинают собирать деньги и собираются вокруг одного или двух олигархов! Не более! В другое время каждый человек двигается сам, им нет дела до партии…
Вот почему народ выбрал на референдуме парламентское правление… Как народ мог выбрать ОТСУТСТВУЮЩИЙ партийный парламент», — пишет на своей страничке в социальных сетях политолог Алмазбек Акматалиев.
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