Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Садыра Жапарова с победой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР.

"Мне приятно, что мы подняли двусторонние отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Выражаю надежду, что сотрудничество между Венгрией и Кыргызстаном, развивающееся в последние годы, будет и дальше развиваться на основе взаимного уважения.

Уверяю Вас, что Правительство Венгрии будет продолжать работу, направленную как на углубление нашего взаимного сотрудничества, так и на успех нашей совместной работы в Турецком совете. Желаю успехов и крепкого здоровья в Вашей ответственной работе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Источник: vb.kg