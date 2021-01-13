Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики.
Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР.
"Мне приятно, что мы подняли двусторонние отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Выражаю надежду, что сотрудничество между Венгрией и Кыргызстаном, развивающееся в последние годы, будет и дальше развиваться на основе взаимного уважения.
Уверяю Вас, что Правительство Венгрии будет продолжать работу, направленную как на углубление нашего взаимного сотрудничества, так и на успех нашей совместной работы в Турецком совете. Желаю успехов и крепкого здоровья в Вашей ответственной работе", - говорится в поздравительной телеграмме.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!