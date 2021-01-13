Уничтожить коррупцию и использовать внутренние ресурсы. Садыр Жапаров о том, как поднять экономику

Уничтожить коррупцию и использовать внутренние ресурсы. Садыр Жапаров о том, как поднять экономику

Для того чтобы поднять экономику страны, необходимо уничтожить коррупцию и самим разрабатывать месторождения, заявил избранный президент КР Садыр Жапаров в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, уже есть первые результаты.

«Приведу пример, если в мае от таможенных сборов в бюджет поступило 1,5 млрд сомов, то в ноябре поступили 3,7 млрд сомов. Для того чтобы поднять экономику, мы должны использовать свои внутренние ресурсы. Природные ресурсы необходимо разрабатывать самим. На сегодняшний день я сделал ревизию, почти 95-96% месторождений разрабатываются частными компаниями, нет доли государства, ни одного процента. Поэтому государство само будет на 100%, разрабатывать природные ресурсы и тогда поднимем экономику», - сказал Жапаров.

Источник: Кабар