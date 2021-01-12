Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил Садыра Жапарова  с  избранием Президентом 

Бишкек, "Саясат. kg". Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил свои поздравления Садыру Жапарову по случаю избрания Президентом Кыргызской Республики.
«Готов с Вами прилагать совместные усилия к укреплению взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместного строительства «Одного пояса – одного пути» во благо наших стран и народов», - говорится в поздравительном сообщении.
Си Цзиньпин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и больших достижений на высоком государственном посту, стране – процветания, а кыргызскому народу – счастья.
Пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова
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