Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с избранием Президентом 

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики.
«Результаты волеизъявления народа Кыргызстана свидетельствуют о широкой поддержке обществом избранного Вами курса, направленного на укрепление в стране стабильности и согласия, на дальнейшее её устойчивое развитие и укрепление.
Народы Таджикистана и Кыргызстана связывают многовековые традиции отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения. Будучи заинтересованным в сохранении и приумножении всего созидательного исторического наследия взаимоотношений наших народов, выражаю надежду на совместные с Вами последовательные усилия по выводу на качественно новый уровень всего комплекса таджикско-кыргызского многопланового сотрудничества», - говорится в поздравительном послании.
Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности на посту Президента, а братскому кыргызскому здоровью – мира, стабильности и всевозрастающего прогресса.
Пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!