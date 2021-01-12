Боронов вышел с допроса. Он рассказал, почему его вызвали в ГСБЭП

Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов вышел с допроса ГСБЭП.
Как отметил экс-чиновник по делу, связанному с пандемией коронавируса в Кыргызстане.
“Я не могу рассказать подробностей, так как подписал подписку о неразглашении. Но вопросы были уточняющие по поводу гуманитарной помощи и их распределении. Надеюсь, меня больше вызывать не будут“, – сказал Боронов.
Бывший премьер-министр Кубатбек Боронов вызван на допрос в ГСБЭП по вопросу подготовки правительства к пандемии COVID-19.
Также экс-вице-премьер -министр Алтынай Омурбекова была вызвана на допрос в ГСБЭП в рамках расследуемого уголовного дела, зарегистрированного в ЕРПП по факту коррупции и лоббирования интересов отдельных фарм-компаний.
Источник: reporter.kg
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