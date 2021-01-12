Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова победой на выбрах

Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова победой на выбрах

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента КР. Об этом сообщили в штабе кандидата Жапарова.

«Результаты волеизъявления народа Кыргызстана свидетельствуют о широкой поддержке обществом избранного Вами курса, направленного на укрепление в стране стабильности и согласия, на дальнейшее ее устойчивое развитие и укрепление.

Народы Таджикистана и Кыргызстана связывают многовековые традиции отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения. Будучи заинтересованным в сохранении и приумножении всего созидательного исторического наследия взаимоотношений наших народов, выражаю надежду на совместные с Вами последовательные усилия по выводу на качественно новый уровень всего комплекса таджикско-кыргызского многопланового сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Эмомали Рахмон также пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов в его ответственной государственной деятельности на посту президента, а братскому кыргызскому здоровью – мира, стабильности и всевозрастающего прогресса.

Источник: Элгезит