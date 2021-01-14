Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента

Бишкек, "Саясат. kg". "Желаю крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной работе на высшем государственном посту".

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.

«В Организации Договора о коллективной безопасности высоко ценят подтвержденный Вами курс на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОДКБ и рассчитывают на то, что Кыргызская Республика будет и впредь вносить свой весомый вклад в дальнейшее совершенствование и повышение эффективности деятельности нашей Организации.

Желаю крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной работе на высшем государственном посту», - говорится в поздравительной телеграмме.

Пресс-служба предвыборного штаба Кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова

