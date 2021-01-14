Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента 

Бишкек, "Саясат. kg". "Желаю крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной работе на высшем государственном посту".
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
«В Организации Договора о коллективной безопасности высоко ценят подтвержденный Вами курс на дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ОДКБ и рассчитывают на то, что Кыргызская Республика будет и впредь вносить свой весомый вклад в дальнейшее совершенствование и повышение эффективности деятельности нашей Организации.
Желаю крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной работе на высшем государственном посту», - говорится в поздравительной телеграмме.
Пресс-служба предвыборного штаба Кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!