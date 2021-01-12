Президент Международной Тюркской академии Дархан Кадырали поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента 

Бишкек, "Саясат. kg". "За 30 лет независимости Кыргызской Республики, кыргызский народ не поддерживал ни одного политического лидера так сильно, как поддерживает Вас".
Президент Международной Тюркской академии, академик Дархан Кадырали поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает предвыборный штаб Садыра Жапарова.
«За 30 лет независимости Кыргызской Республики, кыргызский народ не поддерживал ни одного политического лидера так сильно, как поддерживает Вас. Это значит, что за Вами стоит многочисленный народ, прошедший великий исторический путь, их безграничная вера, надежды и чаяния, а также Ваша Родина. Поздравляю с победой! Желаем Вам успехов в президентской деятельности. Пусть флаг Кыргызской Республики всегда развевается, как священный символ свободы, суверенитета, силы и братства как в Кыргызстане, так и среди тюркских стран», - говорится в поздравительной телеграмме Дархана Кадырали.
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