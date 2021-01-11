Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах 

Бишкек, "Саясат. kg". Шавкат Мирзиеёв пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Республику Узбекистан, что было с благодарностью принято.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост Президента Кыргызской Республики.
Об этом сообщили в предвыборном штабе Садыра Жапарова.
Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что под руководством Садыра Жапарова Кыргызстан преодолеет стоящие перед ним трудности и проведет успешную программу по укреплению государственности, национального единства и устойчивого роста социально-экономического развития страны.
Он подчеркнул, что Узбекистан нацелен на дальнейшее укрепление и продвижение кыргызско-узбекского сотрудничества по всем сферам жизнедеятельности, в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.
Садыр Жапаров поблагодарил Главу Узбекистана за поздравления и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя государствами и впредь будет успешно развиваться во благо и интересов двух братских народов.
Также Шавкат Мирзиеёв пригласил Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Республику Узбекистан, что было с благодарностью принято.
Стороны договорились определить сроки визита по дипломатическим каналам.
Кроме того, Шавкат Мирзиеёв и Садыр Жапаров договорились поддерживать постоянную прямую связь для решения актуальных вопросов и вывести двустороннее и многостороннее сотрудничество стран на новый уровень.
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