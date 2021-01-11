В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит праздничный концерт в честь Садыра Жапарова

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит праздничный концерт в честь Садыра Жапарова

В Бишкеке на главной площади Ала-Тоо проходит праздничный концерт в честь Садыра Жапарова.

Отметим, что вчера состоялись досрочные выборы президента страны. По предварительным данным, лидирует Жапаров, который набрал 84% голосов.

Источник: Кабар