Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах

Бишкек, "Саясат. kg". Об этом сообщили в предвыборном штабе Садыра Жапарова.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин пожелал Садыру Жапарова крепкого здоровья, успехов и благополучия.