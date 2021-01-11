Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах 

Бишкек, "Саясат. kg". Об этом сообщили в предвыборном штабе Садыра Жапарова.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента Кыргызской Республики.
«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», - говорится в поздравительной телеграмме.
Владимир Путин пожелал Садыру Жапарова крепкого здоровья, успехов и благополучия.
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