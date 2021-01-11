Жапаров: Референдум по изменению Конституции состоится до 1 июня 2021 года

Референдум по изменению Конституции состоится до 1 июня 2021 года

Садыр Жапаров по итогам президентских выборов провел пресс-конференцию, где заявил, что важные политические события в Кыргызстане пройдут до 1 июня 2021 года.

«Народ решил, что в дальнейшем будет президентское правление. Теперь, в ближайшее время, Конституционное совещание должно представить в Жогорку Кенеш проект Основного закона, а парламент должен назначить дату референдума. После принятия Конституции будем проводить политическую реформу: будет новая структура власти, новая структура правительства, будет новый Жогорку Кенеш. Он будет избираться по одномандатным округам, и половина – по партийной системе. Примерно до 1 июня мы должны [все] закончить», сказал Жапаров.

Напомним, в Кыргызстане накануне, 10 января состоялись выборы президента. По предварительным результатам ручного подсчета итогов голосования на досрочных президентских выборах с 83,92 % лидирует кандидат Садыр Жапаров.

На выборах приняли участие 1 млн 410 тыс. 50 человек, что составляет 39,57% от общего числа избирателей.

Источник: Элгезит