Акылбек Жапаров: Впервые за долгое время на президентских выборах не было админресурса

Впервые за долгое время на президентских выборах не было админресурса

Депутат ЖК заявил, что проголосовал за Садыра Жапарова и президентскую форму правления

Выборы президента Кыргызстана и референдум прошли прозрачно и без применения административного ресурса. Об этом в беседе с Vesti.kg заявил депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

По его словам, это связано с отсутствием подкупа избирателей. Более того, народный избранник считает, что низкая явка на выборах

- Впервые за многие годы президентские выборы прошли без применения административного ресурса и давления,- считает Жапаров. - Отрадно, что не было подкупа избирателей. Люди осознанно проголосовали за кандидатов, которые вызывают у них доверие. Думаю, низкая явка связана с отсутствием админресурса, и, во-вторых, есть определенная часть населения, которая привыкла получать деньги за свой голос. Этот процент решил не идти на выборы. Тенденция такова, что на выборы во всем мире приходит все меньше граждан.

Кроме того, Жапаров отметил, что проголосовал за президентскую форму правления и за своего однофамильца — Садыра Жапарова.

- Я проголосовал за президентскую форму правления,- ответил политик. - К сожалению, с 1993 года есть миф, что существует независимое правительство, но это химера, которую нужно было разгребать для людей, не разбирающихся в подобных нюансах. За все погрешности отвечало правительство, в худшем случае — парламент. Всегда президент выходил из-под удара.

Напомним, накануне прошли досрочные выборы президента Кыргызстана. В этот же день провели референдум, на котором избиратели выбирали, какая форма правления необходима — парламентская или президентская.

Согласно предварительным подсчетам ЦИК, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. Кроме того, большинство проголосовавших предпочли жить в президентской республике.

Источник: vesti.kg