Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах Президента

Бишкек, "Саясат. kg". Президент Республики Казахстан поздравил Садыра Жапарова с предварительной победой на выборах Президента Кыргызской Республики.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 января, в телефонном разговоре поздравил Садыра Жапарова с предварительной победой на выборах Президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в штабе.
Глава Казахстана отметил, что итоги президентских выборов показывают высокий процент доверия со стороны народа Кыргызстана. Касым-Жомарт Токаев пожелал Садыру Жапарова успехов в дальнейшей государственной деятельности и пригласил его после официального вступления в должность Президента Кыргызской Республики посетить с визитом Казахстан.
Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за поздравления и принял его предложение посетить в качестве Главы государства с одним из первых зарубежных визитов Казахстан.
В свою очередь он также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением парламентских выборов в Казахстане.
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