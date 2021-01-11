Кандидат в президенты Женишбек Байгуттиев признал итоги выборов

Кандидат в президенты Женишбек Байгуттиев признал итоги выборов

«Фанатам и почитателям Садыра Жапарова предстоит проверка на прочность их веры в своего кумира»

Кандидат в президенты Женишбек Байгуттиев признал выборы состоявшимися. Об этом он написал на личной странице в социальной сети.

«Уважаемые друзья, выборы состоялись. - отметил он. - Это главный итог. Да, явка была порядка 30 процентов, но полагаю, что и оставшиеся 70 процентов не проголосовавших сегодня несут такую же ответственность за судьбу страны. Так или иначе бразды правления возложены на Садыра Жапарова, которому предстоит не только выполнить свои предвыборные обещания, но и решить вопросы вывода страны из кризиса и многое другое. Успехов ему и всей стране. Будем надеяться и верить, что страна выйдет на нужную траекторию развития».

О себе Байгуттиев написал, что намерен работать дальше.

«Сегодняшний результат намерен рассматривать как точку отсчета и работать далее. Объективен он или нет, дошел ли мой избиратель до урны при такой явке или остался дома и т.д. — это разговор для истории личной, не более. Своим сторонникам низкий поклон за веру в меня, за ответственность и понимание, как и куда должна развиваться страна. 2021 год не обещает быть простым: всем фанатам и почитателям Садыра Жапарова предстоит проверка на прочность их веры в своего кумира. Большая просьба — не развалите страну. По возможности берегите её. Мира и спокойствия нашей стране», -заключил он.

Источник: vesti.kg