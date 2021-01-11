Мелиса Аспекова и Улана Джураева заключили под стражу до начала марта

Мелиса Аспекова и Улана Джураева заключили под стражу до начала марта

Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека

Гражданского активиста Мелиса Аспекова и предпринимателя Улана Джураева заключили под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ сроком до 9 марта 2021 года. Об этом Vesti.kg сообщили в

Первомайском райсуде Бишкеке, который и вынес такую меру пресечения.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Аспеков и Джураев подозреваются в вымогательстве 250 тыс. долларов у руководства ГП «Кыргыз Темир Жолу».

Источник: vesti.kg