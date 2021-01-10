Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГКНБ

Омурбек Бабанов вышел с допроса в ГКНБ

Экс-премьер-министр и бывший лидер партии «Республика» вышел из ГКНБ после допроса. Следователи ГКНБ вызвали его на допрос 9 января к 10 утра.

После допроса Бабанов отказался сообщать журналистам, по каким уголовным делам был вызван, сославшись на тайну следствия.

«Но это все старые уголовные дела, которые были возбуждены при Сооронбае Жээнбекове. Это политические дела, возбужденные в рамках гонения на своих оппонентов. Все убедились, чем он закончил свое правление», — сказал Бабанов.

Напомним, после президентских выборов 2017 года, по итогам которых Омурбек Бабанов занял второе место, он покинул страну и заявил о завершении политической карьеры. Он находился в Россиие и вернулся в Кыргызстан в августе 2019 года.

После приезда Бабанов несколько раз побывал на допросах в финполиции и ГКНБ. По его словам, он допрашивается по 8 уголовным делам, по четырем он дает показания в ГСБЭП (финполиция), по другим четырем – в ГКНБ. В декабре стало известно, что арестовано имущество банка «Кыргызстан», имеющего отношение к Омурбеку Бабанову.

После парламентских выборов 2020 года, которые закончились недовольством и митингами, партии «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика» и «Реформа» заявили об объединении и выдвинули на должность премьер-министра кандидатуру Омурбека Бабанова. В своем заявлении выступающие заявили о нелегитимности работы Садыра Жапарова, который объявил себя премьер-министром, и потребовали от парламента провести законное избрание премьер-министра.

Перед досрочными президентскими выборами Бабанов заявил, что не будет баллотироваться и решил поддержать кандидатуру Садыра Жапарова.

Источник: Элгезит