Руслан Казакбаев встретился с членами миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ

Руслан Казакбаев встретился с членами миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ

Стороны выразили надежду на проведение демократических выборов

8 января министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с членами миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, прибывшими в Бишкек для мониторинга за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления в Кыргызской Республике.

В ходе встречи Руслан Казакбаев выразил благодарность международным наблюдателям от МПА СНГ за проявленный интерес и участие в ключевом мероприятии. Он отметил, что участие миссии наблюдателей от МПА СНГ является важной поддержкой демократических процессов в КР в непростой транзитный период истории страны.

Министр проинформировал о прилагаемых руководством республики усилиях по принятию радикальных реформ в Кыргызстане, а также о мерах, направленных на проведение чистых демократичных выборов. Он сказал, что в Кыргызстане власть может получить доверие многонационального кыргызского народа только посредством проведения честных и справедливых выборов.

Руслан Казакбаев добавил, что народ является единственным источником власти и только он может решать, кто будет у власти и каким путем страна должна идти вперед. Он заметил, что события 2005, 2010 и 2020 годов явились результатом реакции народа на правонарушения в ходе парламентских выборов, в связи с чем выборы должны быть открытыми и справедливыми в строгом соответствии с Конституцией и законодательством.

В этой связи глава внешнеполитического ведомства КР выразил уверенность во всесторонней и объективной оценке международных наблюдателей по итогам выборов и референдума. И заверил, что Министерство иностранных дел готово оказать всемерное содействие миссии МПА СНГ в организации встреч в рамках пребывания в Кыргызской Республике.

Касаясь вопросов межпарламентского сотрудничества в рамках СНГ, он сказал, что парламентское взаимодействие имеет огромное значение для создания атмосферы дружбы и сотрудничества в рамках Содружества. И высоко оценил деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая внесла значительный вклад в развитие правовой составляющей Содружества через разработанные модельные кодексы и законы.

В свою очередь координатор миссии наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Виктор Заварзин проинформировал о деятельности и планах миссии в рамках мониторинга за ходом подготовки к выборам и референдуму и выразил удовлетворение касательно принимаемых усилий, нацеленных на проведение честных демократических выборов.

Он с удовлетворением отметил, что Кыргызская Республика успешно реализует модель избирательного процесса с использованием инновационных технологий, совершенствуется система голосования избирателей и прозрачности подсчета голосов.

В завершение встречи стороны выразили надежду на то, что предстоящие выборы внесут значительный вклад в укрепление международного имиджа Кыргызстана.

Пресс-служба МИД