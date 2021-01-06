Кто самый популярный ныне политик?
Согласно опросам независимого аналитического института «Центральноазиатский барометр», был составлен рейтинг кыргызских политиков. 64% опрошенных сообщили, что поддерживают Садыра Жапарова, 80% представились сторонниками предложенной им президентской формы правления.
Кроме того, согласно версии агентства «Интерфакс-Украина», Садыр Жапаров оказался в списке 10 политиков-победителей. В этот рейтинг помимо Садыра Жапарова попали Ильхам Алиев, Реджеп Тайып Эрдоган, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, Камала Харрис, Виктор Орбан, Ингрида Шимоните, Майя Санду, Луис Арсе. Агентство объяснило наличие Садыра Жапарова в рейтинге тем, что подавляющая часть населения страны его поддерживает.
К сведению. В августе 2020 года, когда Садыр Жапаров находился за решеткой, международный институт США провел исследование, по результатам которого С. Жапаров занял 4-е место среди политиков, заслуживших доверие народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №1 от 06.01.2021 / стр. 5
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