Кто самый популярный ныне политик?

Кто самый популярный ныне политик?

Согласно опросам независимого аналитического института «Центральноазиатский барометр», был составлен рейтинг кыргызских политиков. 64% опрошенных сообщили, что поддерживают Садыра Жапарова, 80% представились сторонниками предложенной им президентской формы правления.

Кроме того, согласно версии агентства «Интерфакс-Украина», Садыр Жапаров оказался в списке 10 политиков-победителей. В этот рейтинг помимо Садыра Жапарова попали Ильхам Алиев, Реджеп Тайып Эрдоган, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, Камала Харрис, Виктор Орбан, Ингрида Шимоните, Майя Санду, Луис Арсе. Агентство объяснило наличие Садыра Жапарова в рейтинге тем, что подавляющая часть населения страны его поддерживает.

К сведению. В августе 2020 года, когда Садыр Жапаров находился за решеткой, международный институт США провел исследование, по результатам которого С. Жапаров занял 4-е место среди политиков, заслуживших доверие народа.

Источник: газета «Майдан.kg» №1 от 06.01.2021 / стр. 5