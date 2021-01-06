Балбак Тулобаев уволил задержанного главу МП «Бишкекглавархитектура»

Балбак Тулобаев уволил задержанного главу МП «Бишкекглавархитектура»

Асхат Тулебердиев освобожден от должности начальника муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Главным архитектором столицы назначен Марат Жороев, ранее он занимал позицию заместителя главы МП «Бишкекглавархитектура».

Заместителем начальника МП «Бишкекглавархитектура» назначен Азамат Джаманбалин. Ранее он работал начальником отдела реализации проекта в ПЭУ «Бишкекводоканал», с 2017 по 2019 годы был заместителем начальника МП «Бишкекглавархитектура», трудился в мэрии столицы, ее структурных подразделениях и частных организациях.

Распоряжения о кадровых перестановках подписал и.о.мэра Балбак Түлөбаев.

ГКНБ сообщал, что 2017 году отдельными должностными лицами мэрии г.Бишкек, Управления земельных ресурсов и МП «Бишкекглавархитектура» мэрии г.Бишкек, преследуя корыстные цели по незаконному обогащению, действуя в преступном сговоре с третьими заинтересованными в победе на торгах лицами проводили фиктивные торги на земельные участки с заранее предопределенным победителем. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий 24 декабря 2020 года по факту коррупции задержаны начальник МП «Бишкекглавархитектура» мэрии г.Бишкек Асхат Тулебердиев и фиктивный участник торгов З.М.М.

Источник: reporter.kg