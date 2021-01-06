«Если нам не назовут имена экономически амнистированных, то кто-то опять будет ловить рыбу в мутной воде»

Минфин предлагает открыть счет для отслеживания поступлений и траты коррупционных денег
Министерство финансов предлагает создать Общегосударственный депозитный счет, на который будут поступать средства от экономической амнистии. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
В справке-обосновании к документу ведомство поясняет, что счет поможет обеспечить прозрачность зачисления, учета и использования этих денег.
Между тем у правозащитница Рита Карасартова, к которой Vesti.kg обратились за комментарием, сомневается, что все процедуры, связанные с движением коррупционных средств, будут прозрачными.
- Естественно, такой счет нужен, и удивительно, что его не создали до сих пор, - сказала она. - Но проследить движение денег не так-то просто. Дело в том, что Минфин не предоставляет данные о том, какое именно ведомство зачислило средства на депозит. Однажды я пыталась проанализировать работу нашей Госслужбы финансовой разведки, ведь именно они должны следить за тем, чтобы из страны не выводились крупные суммы денег. Но в Минфине мне ответили, что они не ведут учет по конкретным ведомствам.
Рита Рахмановна пояснила, что в таком случае не будет понятно, какое именно ведомство пополнило указанный счет.
- А если учитывать еще и тот момент, что амнистия у нас конфиденциальная, то о какой прозрачности можно говорить? - возмутилась она. - Если нам не откроют имена тех, кто выплатил деньги по амнистии, кто-то опять будет ловить рыбу в мутной воде. Финпол, ГКНБ и другие уполномоченные органы будут просто вымогать деньги. Или сами коррупционеры будут дарить дорогие машины и куртки.
Напомним, вчера и.о. президента Талант Мамытов подписал закон об экономической амнистии. Закон начал действовать с момента подписания.
Источник: vesti.kg
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