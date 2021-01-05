Лидером фракции “Ата Мекен” стала Айсулуу Мамашова, а ее замом Наталья Никитенко

Лидером фракции “Ата Мекен” стала Айсулуу Мамашова, а ее замом Наталья Никитенко

Омурбек Текебаев передал лидерство фракции “Ата Мекен” Айсулуу Мамашовой. Такое решение было принято на внеочередном заседании фракции 5 января. Таким образом, Мамашова вновь стала единственной женщиной – лидером фракции в этом созыве.

Заместителем лидера фракции назначена депутат Наталья Никитенко. Депутат Клара Самат исключена из фракции «Ата Мекен».

Ранее в декабре 2019 года Мамашова уже становилась главой парламентского объединения, после того, как предыдущий лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов объявил о сдаче депутатского мандата и выходе из состава партии «Ата Мекен». А когда Омурбеку Текебаеву вернули мандат в октябре 2020 года, он вновь стал лидером фракции в парламенте.

Источник: reporter.kg