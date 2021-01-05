Садыр Жапаров: Если кто-то не хочет считаться с народом, то мы научим

Если кто-то не хочет считаться с народом, то мы научим
Кандидат в президенты назвал марши против референдума бесполезными и бесперспективными
Референдум должен пройти в Кыргызстане во благо народа. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал кандидат в президенты Садыр Жапаров.
По его словам, он готов научить граждан, выступающих против референдума, «считаться с народом». Кроме того, он назвал акции протеста «бесполезными митингами»
«Отныне мы должны научиться считаться с народом, а если кто-то этого не хочет, то мы научим. Как оказалось, эти люди привыкли свободно пользоваться благами народа в личных целях и менять Конституцию исключительно в своих же интересах. А теперь, когда видят, что вот-вот потеряют свою бесплатную кормушку, начали отчаянно бороться, устраивая бесполезные, бесперспективные митинги»,- написал Жапаров.
Напомним, референдум по определению формы государственного правления пройдет совместно с досрочными выборами президента республики — 10 января 2021 года.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!