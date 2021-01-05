Садыр Жапаров: Если кто-то не хочет считаться с народом, то мы научим

Если кто-то не хочет считаться с народом, то мы научим

Кандидат в президенты назвал марши против референдума бесполезными и бесперспективными

Референдум должен пройти в Кыргызстане во благо народа. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал кандидат в президенты Садыр Жапаров.

По его словам, он готов научить граждан, выступающих против референдума, «считаться с народом». Кроме того, он назвал акции протеста «бесполезными митингами»

«Отныне мы должны научиться считаться с народом, а если кто-то этого не хочет, то мы научим. Как оказалось, эти люди привыкли свободно пользоваться благами народа в личных целях и менять Конституцию исключительно в своих же интересах. А теперь, когда видят, что вот-вот потеряют свою бесплатную кормушку, начали отчаянно бороться, устраивая бесполезные, бесперспективные митинги»,- написал Жапаров.

Напомним, референдум по определению формы государственного правления пройдет совместно с досрочными выборами президента республики — 10 января 2021 года.

Источник: vesti.kg