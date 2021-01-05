Автандил Арабаев: «Президентское правление приведет наше государство к стабильности...»

Бишкек, "Саясат. kg". «Президентское правление приведет наше государство к стабильности...»

Интервью с профессором Джалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова, доктором юридических наук, заслуженным юристом республики, членом Конституционного совета Автандилом Арабаевым.

— Автандил Анисович, остались считанные дни до референдума по системе государственного управления. Каков ваш прогноз? По вашему мнению, какую форму власти наш народ?

— Наверное, не годится мне заниматься прорицательством. Но, по моему глубокому убеждению, на референдуме мы перейдём к президентскому правлению. Большинство наших граждан могут не особо разбираться в юридических терминах. Но ведь мы все понимаем, что государству нужна политическая стабильность и ответственная власть. Садыр Жапаров сказал, что возьмет ответственность на себя, отвечать за работу правительства. Поэтому не ошибемся, если поддержим его.

— Значит, вы хотите сказать, что если перейдём к президентскому управлению, будет политическая стабильность и ответственная власть?

— Тенденция развития в настоящее время современных государств сигнализирует о выборе большинства странами президентской республики.

В чём главная причина такой тенденции? В стабильности президентской республики, когда парламент не может отправить правительство в отставку, в то же время президент не может распустить парламент.

В классическом варианте президентской республики президент в одно и то же время является главой государства и руководит исполнительной властью, избираясь независимо от парламента. Президент сам назначает членов правительства, министров, и они будут ответственны перед главой государства

— Но ведь при парламентском правлении мы тоже напрямую избирали президента?

— В парламентских республиках президент традиционно избирается через парламент, например, в Греции, Турции, Чехии, или через особую коллегию — в Германии, Индии, Италии. В основе избрания президента таким путем заложена идея недопущения противоречия с парламентом получением президентом своего мандата напрямую от народа.

Но особенность президентского правления не является решающим критерием для различения парламентской республики от президентской. Здесь главный вопрос — порядок назначения правительства и его политическая ответственность. В парламентской республике тоже назначает президент, но президент в этом назначении играет формальную роль. Кому стать главой правительства, кому министром — решают победившие на парламентских выборах политические партии или коалиция партий, президент в качестве главы государства всего лишь формально утверждает данное решение в юридическом плане. Поэтому правительство несет ответственность только перед парламентом.

— Почему не смогла заработать действующая система власти?

— Потому что у власти не было ни ответственности, ни политической стабильности. Последствия мы видели в октябре.

Посмотрите, мы говорим, что источником власти является народ, но в данное время власть не в руках народа, она перешла политическим партиям. Партии решают всё: определение структуры государственных органов, в особенности правительства, назначение на должности, даже кому быть депутатом, а кому — не быть.

К чему привела такая система правления? За последние десять лет правительство у нас поменялось десять раз. При каждой смене правительства государство несло ущерб. Это нормально? Во-вторых, куда-то подевалась ответственность. Опираясь на парламентскую форму правления, политические партии стали главным органом в государственной и общественной жизни страны. Но без ответственности. Видите, применяя парламентаризм, мы подвели страну к пропасти. Власть стала заложником у политических партий. И самое главное, никто ни за что не несет ответственность. Кому нужна такая парламентская демократия? Конечно, народ будет против.

— Спасибо за интервью.