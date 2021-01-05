Руководителя пресс-службы аппарата президента попросили не превышать должностные полномочия

Руководителя пресс-службы аппарата президента попросили не превышать должностные полномочия

Правозащитники призывают Нургазы Анаркулова не посягать на право участвовать в мирных собраниях

Руководитель информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов превышает свои должностные полномочия. Таким мнением поделились члены правозащитного движения «Кылым шамы».

Активисты возмущены высказываниями Анаркулова о мирном «марше за законность», в частности, его утверждениями о том, что деструктивные силы раскачивают страну, пользуясь текущей политической ситуацией. Они напомнили, что никто не имеет права запрещать гражданам устраивать мирные собрания.

«Вам, как никому другому, известно, что право граждан на свободу мирных собраний и выражение мнения в Кыргызстане гарантировано Конституцией и дает каждому право беспрепятственно собираться и проводить различные публичные собрания. Возможность свободно собираться и выражать свое мнение является основой любого демократического общества, одним из основных условий его развития. [...] Правозащитный центр «Кылым шамы» призывает вас соблюдать конституционные гарантии прав человека, не злоупотреблять должностным положением и соблюдать все принципы разделения и независимости судебной власти от аппарата президента», - сказано в обращении организации.

Правозащитники напомнили, что Анаркулов сам был активным участником мирных демонстраций в 2011-2012 годах.

«Вы сами были организатором и участником публичных массовых собраний в КР в 2011-2012 годах и точно так же выходили на массовые акции, как и сегодняшние участники мирных собраний», - утверждают они.

Напомним, 3 января 2021 года руководитель пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов прокомментировал требования участников мирного «марша за законность», заявив, что организаторы дезинформируют общественность.

По его словам, «деструктивные силы хотят раскачать страну, пользуясь текущей политической ситуацией».

«Открыто говоря, деструктивные силы хотят раскачать страну, пользуясь текущей политической ситуацией. Организаторы так называемого «мирного марша за законность» должны перестать дезинформировать общество. 10 января народ должен сам сделать свой выбор, не идя на поводу у провокаторов», - цитирует Анаркулова ИА «Кабар».

Источник: Вести