Атамбаев встретил Новый год в ИК-47

В камере в СИЗО, где он содержался, было холодно. Там не было врачей.
Бывший президент Алмазбек Атамбаев переведен в исправительную колонию №47, сообщила 4 января АКИpress его супруга Раиса Атамбаева.
По ее словам, Атамбаева этапировали из СИЗО ГКНБ в ИК-47 перед Новым годом из-за его плохого состояния здоровья.
«В камере в СИЗО, где он содержался, было холодно. Там не было врачей. Сейчас он находится под медицинским наблюдением. Мы посетили его 31 декабря, принесли продукты питания», - рассказала она.
Источник: Акипресс
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