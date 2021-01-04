Атамбаев встретил Новый год в ИК-47

В камере в СИЗО, где он содержался, было холодно. Там не было врачей.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев переведен в исправительную колонию №47, сообщила 4 января АКИpress его супруга Раиса Атамбаева.

По ее словам, Атамбаева этапировали из СИЗО ГКНБ в ИК-47 перед Новым годом из-за его плохого состояния здоровья.

«В камере в СИЗО, где он содержался, было холодно. Там не было врачей. Сейчас он находится под медицинским наблюдением. Мы посетили его 31 декабря, принесли продукты питания», - рассказала она.

Источник: Акипресс

