Глава пресс-службы президента прокомментировал требования очередного «мирного марша за законность»

Глава пресс-службы президента прокомментировал требования очередного «мирного марша за законность»

Заведующий отделом информационной политики Аппарата Президента Нургазы Анаркулов прокомментировал требования очередного «мирного марша за законность».

«Со стороны государства в своё время были даны ответы и разъяснения на все требования, озвучиваемые участниками марша. В том числе по законности участия в выборном процессе отдельных кандидатов. В этой связи призываю организаторов митинга не вводить общественность в заблуждение, распространяя заведомо ложную информацию.

Надо отметить, что сегодня для всех кандидатов созданы одинаковые условия, не допускаются методы административного давления на кого-либо. Со стороны Аппарата Президента даны исчерпывающие указания руководителям государственных и муниципальных органов власти о недопустимости вмешательства в выборный процесс. То же самое и по референдуму. Зарегистрированы различные группы, агитирующие и за президентскую и за парламентскую формы правления.

Открыто говоря, деструктивные силы хотят раскачать страну, пользуясь текущей политической ситуацией. Организаторы так называемого «мирного марша за законность» должны перестать дезинформировать общество. 10 января народ должен сам сделать свой выбор, не идя на поводу у провокаторов», - сказал Нургазы Анаркулов, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР..

Источник: Кабар