Как генерал Сегизбаев тряс «доказательствами»

Бишкек, "Саясат. kg". Может он укрыл преступление или возможно у силовиков не было оснований довести эти дела до конца? Но если нет оснований, тогда зачем баламутить общество?

Выступление кандидата в президента Абдиля Сегизбаева на главном телеканале страны вызвал нездоровую реакцию общества. Он обвинил другого кандидата Садыра Жапарова во всех смертных грехах. По мнению экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией ГСБЭП Руслана Умарова аргументы генерала Сегизбаева были не убедительными, а в некоторых моментах абсолютно непрофессиональными.

- Как вы расцениваете выступление Сегизбаева на предвыборных дебатах, когда он адресовал несколько провоцирующих вопросов кандидату в президенты Жапарову?

- К сожалению, предвыборные выступления Сегизбаева выглядят популистскими и больше рассчитаны на малограмотную аудиторию. Но я больше склоняюсь к тому, что эти выступления связаны с его планом после выборов просить политическое убежище за рубежом, а в случае его ареста, связать это с якобы имевшим местом критикой власти и оппозиционными взглядами.

Вообще, подобного рода заявления со стороны бывших руководителей спецслужб безответственны и не профессиональны. Сразу вопрос, почему Сегизбаев в бытность его работы на руководящих должностях ГКНБ с 2014 по 2018 года не мог «по этим вопросам» довести дела до логического конца? Может он укрыл преступление или возможно у силовиков не было оснований довести эти дела до конца? Но если нет оснований, тогда зачем баламутить общество?

Главная проблема Сегизбаева в том, что он до ГКНБ ранее никогда не работал в правоохранительной системе. Он не знает, как на практике осуществляется сбор оперативной информации и доказательной базы, ее обработка. Он не понимает тонкости расследования уголовных дел и многое другое. Не пройдя всех ступеней по карьерной лестнице и не имея практики, он сразу возглавил ГКНБ. Поэтому эти пробелы в «профессиональной карьере чекиста», отражаются на его выступлениях. Поэтому в его словах мало конкретики, много воды. Одним словом - непрофессиональная риторика и попытка манипулировать фактами.

- В чем непрофессионализм Сегизбаева?

- Хотя бы возьмём ту фотографию Садыра Жапарова и Камчибека Ташиева на тое Жаныша Бакиева, которую продемонстрировал в эфире Сегизбаев. Такие «доказательства» вызывают у профессионалов сдержанный смех. Все ожидали что-то серьезное и бронебойное. Достойное чекиста.

После октябрьских событий 2020 года, некоторые оппоненты пытались связать Жапарова с Бакиевыми. Сам Жапаров отвергал эти обвинения. И поводов сомневаться в его словах не было. Но, Сегизбаев в предвыборных дебатах снова обвинил Жапарова во лжи и в качестве доказательство предоставил это фото, таким образом пытаясь навязать обществу желаемое за действительность. Это было преподнесено так, будто это недавняя фотография, а не 15 летней давности. Это называется манипулирование фактами и общественным мнением.

Жапаров был депутатом ЖК, комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции и по долгу своей службы имел контакты со многими высокопоставленными чиновниками, в том числе мог посещать тои по приглашению последних. Обязывает менталитет. И Садыр Жапаров никогда не скрывал, что он был знаком с Бакиевыми.

Также Сегизбаев пытается предъявить Жапарову обвинение в бездействии в бытность, когда тот был комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции. Тут отмечу, что основной деятельностью Национального агентства по предупреждению коррупции являлось разработка, мониторинг и реализация мер, направленных против коррупции. То есть агентство занималось совершенствованием нормативно-правовой базой касающейся борьбы с коррупцией, а не оперативной и следственной работой. Зная эти моменты, Сегизбаев пытался возложить ответственность в бездействии на Жапарова.

Сегизбаев стал также задавать риторические вопросы и требовать от Жапарова ответы (политические убийства с 2005 по 2010 года, отмывание денег, вывод из страны 3 миллиардов долларов), которые не входили в компетенцию Жапарова. По некоторым другим вопросам Жапаров уже давно и подробно ответил.

Если бы у экс- председателя ГКНБ Сегизбаева имелись бы ответы на эти вопросы, то он не задавал бы их сейчас Жапарову. А просто выложил бы на всеобщее обозрение. Это было бы эффективней. Но экс- главный чекист почему-то выбрал путь шельмования и манипулировании фактами.

Мне кажется, что Сегизбаеву нужно научится предоставлять народу более аргументированные доказательства вины по каждому пункту, если, конечно, они у него есть. Поэтому я думаю, что речь Сегизбаева на дебатах была неубедительной.