Состоялся телефонный разговор Таланта Мамытова с Шавкатом Мирзиёевым. Что обсудили?

Состоялся телефонный разговор Таланта Мамытова с Шавкатом Мирзиёевым. Что обсудили?

Сегодня, 30 декабря, состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшие шаги сотрудничества между странами.

Талант Мамытов выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за поддержу и оказываемую Кыргызстану гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

И.о.президента также заверил, что Кыргызстан твердо настроен на дальнейшее укрепление политического сотрудничества, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном.

В завершении беседы Талант Мамытов поздравил Шавката Мирзиёева и весь народ Узбекистана с наступающим Новым 2021 годом и подчеркнул, что кыргызская сторона готова к дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства с Республикой Узбекистан.

Источник: Кабар