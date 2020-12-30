Алмазбек Акматалиев, политолог: «Во всем виноваты депутаты»

Две трети Совета по отбору судей утверждался парламентом.

— Сторонники парламентской формы правления заявляют, что при действующей Конституции президент узурпировал полномочия исполнительной и судебной властей. Но кто виноват в том, что Жогорку Кенеш сам полноценно не использует свое конституционное право по формированию исполнительной и судебной власти? Разве президент мог без Жогорку Кенеша, самостоятельно, своим решением назначить генпрокурора? Конечно нет… Или Жогорку Кенеш не мог участвовать в назначении председателя Верховного суда? Это еще не все, ни один судья Верховного суда не назначается без согласия Жогорку Кенеша. Парламент участвует в назначении и других судей. Две трети Совета по отбору судей утверждался парламентом. Жогорку Кенеш был замешан и в назначении аудиторов Счетной палаты. Парламент напрямую назначал две трети аудиторов. Кто мешал Жогорку Кенешу сформировать коалицию без вмешательства президента, назначить своего премьера и министров? Никто! С 2010 года ни один премьер-министр не был выдвинут парламентом! Кто виноват в том, что депутаты сами не хотели использовать конституционные ресурсы и инструменты против зарождения президентского авторитаризма?

Источник: газета «Майдан.kg» №49 от 30.12.2020 / стр. 7