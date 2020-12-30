Алмазбек Акматалиев, политолог: «Во всем виноваты депутаты»

Две трети Совета по отбору судей утверждался парламентом.
— Сторонники парламентской формы правления заявляют, что при действующей Конституции президент узурпировал полномочия исполнительной и судебной властей. Но кто виноват в том, что Жогорку Кенеш сам полноценно не использует свое конституционное право по формированию исполнительной и судебной власти? Разве президент мог без Жогорку Кенеша, самостоятельно, своим решением назначить генпрокурора? Конечно нет… Или Жогорку Кенеш не мог участвовать в назначении председателя Верховного суда? Это еще не все, ни один судья Верховного суда не назначается без согласия Жогорку Кенеша. Парламент участвует в назначении и других судей. Две трети Совета по отбору судей утверждался парламентом. Жогорку Кенеш был замешан и в назначении аудиторов Счетной палаты. Парламент напрямую назначал две трети аудиторов. Кто мешал Жогорку Кенешу сформировать коалицию без вмешательства президента, назначить своего премьера и министров? Никто! С 2010 года ни один премьер-министр не был выдвинут парламентом! Кто виноват в том, что депутаты сами не хотели использовать конституционные ресурсы и инструменты против зарождения президентского авторитаризма?
Источник: газета «Майдан.kg» №49 от 30.12.2020 / стр. 7
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!