Балбак Тулобаев: Уйду, чтобы пришли молодые. Текебаев, Бабанов и Мадумаров тоже должны уйти

Уйду, чтобы пришли молодые. Текебаев, Бабанов и Мадумаров тоже должны уйти
И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев сегодня на итоговой пресс-конференции в муниципалитете заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.
По его словам, он будет оставаться на посту до выборов Бишкекского горкенеша. «Когда ушел Сооронбай Жээнбеков, я тоже должен был уйти. Но меня попросили остаться и поработать. На второй срок баллотироваться не буду. Я должен уйти, чтобы пришли молодые», — сказал Тулобаев.
Он также добавил, что должны уйти и Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов, Адахан Мадумаров. «Нужно уйти всем. Пора дать дорогу молодым», — заявил и.о. мэра.
Источник: Элгезит
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