Балбак Тулобаев: Уйду, чтобы пришли молодые. Текебаев, Бабанов и Мадумаров тоже должны уйти

Уйду, чтобы пришли молодые. Текебаев, Бабанов и Мадумаров тоже должны уйти

И.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев сегодня на итоговой пресс-конференции в муниципалитете заявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

По его словам, он будет оставаться на посту до выборов Бишкекского горкенеша. «Когда ушел Сооронбай Жээнбеков, я тоже должен был уйти. Но меня попросили остаться и поработать. На второй срок баллотироваться не буду. Я должен уйти, чтобы пришли молодые», — сказал Тулобаев.

Он также добавил, что должны уйти и Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов, Адахан Мадумаров. «Нужно уйти всем. Пора дать дорогу молодым», — заявил и.о. мэра.

Источник: Элгезит