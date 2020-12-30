Представитель Садыра Жапарова: Его не было на теледебатах, поскольку график встреч был запланирован до жеребьевки

Александр Мощин заверил, что кандидат в президенты не боится дискутировать с оппонентами
Кандидат в президенты Садыр Жапаров физически не смог присутствовать на теледебатах, поскольку график его встреч с избирателями был утвержден до того, как стала известна дата эфира на КТРК. Об этом Vesti.kg сообщил его представитель Александр Мощин.
По его словам, вчера Жапаров находился в Иссык-Кульской области.
- График встреч с избирателями был заранее спланирован до того, как стали известны результаты жеребьевки,- пояснил Мощин. - Садыр Жапаров встречался с жителями Иссык-Кульской области, и поэтому физически не мог присутствовать на дебатах.
Кроме того, он назвал «домыслами» слова тех кыргызстанцев, которые раскритиковали Жапарова, предположив, что тот испугался дискутировать со своими оппонентами.
- Люди, критиковавшие Жапарова по случаю его отсутствия на дебатах, высказывают домыслы,- утверждает Мощин. - Отсутствие Садыра Нуркожоевича не связано с его позицией по этому вопросу.
Представитель Жапарова добавил, что кандидат обязательно примет участие во втором туре дебатов 6 января, «если все будет нормально».
- Есть еще запланированная встреча 4 января,- добавил он. - Если все нормально будет, то, скорее всего, Жапаров примет участие 6 января во втором туре теледебатов.
Напомним, накануне прошли теледебаты между кандидатами в президенты Кыргызстана на КТРК. Ведущие эфира отметили, что график встреч с избирателями не позволил присутствовать двум кандидатам — Садыру Жапарову и Рашиду Тагаеву.
Источник: vesti.kg
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