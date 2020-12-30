Садыр Жапаров: В здравоохранении страшная бюрократия, но никто не несет ответственности!

В здравоохранении страшная бюрократия, но никто не несет ответственности!
Кандидат в президенты Садыр Жапаров значительную часть своих выступлений посвящает таким социальным вопросам, как образование и здравоохранение. Садыр Нуркожоевич поделился своим видением, как можно вывести сферу здравоохранения из кризиса.
- Садыр Нуркожоевич, как вы оцениваете действия Минздрава во время пандемии?
- Пандемия показала больные места системы: нехватка специалистов, слабая материально-техническая база, хроническая недофинансированность отрасли, а главное – неготовность власти к решительным действиям. Летом 2020 года государство не справилось с первой волной пандемии коронавируса не только потому, что не было лекарств, коек или врачей, а потому, что даже в Минздраве толком не знают, как работает их же система! Кыргызстанцы оказались беспомощными в вопросах обеспечения своего здоровья, своих близких.
- Какие вы видите решения скопившихся проблем?
- Я встречался со специалистами из сферы здравоохранения. Мы много и обстоятельно разговаривали. Они рассказали мне о проблемах, с которыми не могут справиться уже долгое время. Как и во многих других случаях, все это решается.
Конечно же, разобрать завалы, образовавшиеся в системе здравоохранения за 30 лет, моментально не удастся. Работа по модернизации здравоохранения будет идти системно и продуманно. Необходимо ликвидировать бюрократию, некомпетентность, кумовство и коррупцию. Повторюсь, что в сфере здравоохранения сотни дублирующих функций, страшная бюрократия. При этом нет центра принятия решений и ответственности.
Нужно вернуть статус районного врача, его функционал и финансирование. Необходимо вернуть вертикаль управления объектами здравоохранения, провести разбирательство по структуре, функционалу и средствам, аккумулируемым в Фонде обязательного медицинского страхования. Сделать систему распределения финансирования не по количеству обращений, а по качеству предоставляемых медицинских услуг. Вернуть профильную направленность национальных медицинских государственных центров. Отменить распределение финансирования по закрепленным статьям расходов, предоставив право мобильного реагирования администрациям больниц и поликлиник. И, конечно же, доля бюджетных затрат на сектор здравоохранения должна быть увеличена минимум вдвое. Источник увеличения – средства, сэкономленные от оптимизации чиновничьего и депутатского аппарата. Пересмотреть систему расчета начисления пенсий в сторону увеличения с учетом заслуг. Повысить базовые ставки заработной платы.
- При том, что в стране огромная нехватка врачей, хромает и медицинское образование…
- Это так. Вообще образование, обновление системы – отдельная тема. Как я уже говорил в одном из интервью, вузов много, но качество преподавания хромает. Помимо общего обновления системы образования необходимо жесткое лицензирование вузов. И, конечно, медицинские вузы должны работать в тесном сотрудничестве с государством. Развитие тех или иных медицинских направлений должны лечь в основу государственного плана и заказа профильных специалистов.
- В сфере здравоохранения уже проводилось много реформ, но все они не привели к желаемому результату. Почему вы считаете, что ваши предложения – это то, что нужно?
- И в здравоохранении, и в образовании, и во многих других сферах. Проблема не столько в реформах, сколько в самой системе, в ее неэффективности, коррупции и непрофессионализме кадров. Все это тоже нужно решать системно. Нам нужно сломать систему, сделать государственное управление прозрачным, профессиональным. И тогда все получится. Касается это, конечно же, и системы здравоохранения.
Хочу сказать, что сегодня скорость изменений, принятия решений сжалась до немыслимых пределов. Нужно действовать быстро и решительно. Ломать бюрократию, некомпетентность, кумовство, коррупцию. Все. Времени на сюсюканье больше нет, - резюмировал кандидат в президенты Садыр Жапаров.
Источник: vesti.kg
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