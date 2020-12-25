Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и предателем

По словам находящегося под арестом политика, в последнее время в обществе обсуждается, что Атамбаев мстит Жээнбекову.

Дружба с Сооронбаем Жээнбековым — грязная вещь. Письмо бывшего президента Алмазбека Атамбаева опубликовал в Facebook его адвокат Замир Жоошев.

По словам находящегося под арестом политика, в последнее время в обществе обсуждается, что Атамбаев мстит Жээнбекову. Увидев это в газете, Алмазбек Атамбаев решил прокомментировать материал.

«Бывает так, что, идя по улице, можно наступить на фекалии. Затем протираешь ботинки об асфальт и идешь дальше. Для меня «друг Соке» — такой же неприятный факт. Тратить на это свое время не стоит. Жизнь нужно посвятить хорошим вещам. Его и без того накажут время и бог. «Друг Соке» навсегда останется в истории как двуличный человек и предатель. Люди уже говорят: не дай бог такого друга, как Соке. Хуже этого нет ничего как для него, так и для его потомков», — написал он.

Напомним, что два бывших президента дружили более 20 лет. Алмазбек Атамбаев фактически единолично определил персону своего преемника на президентских выборах после того, как сам покинул этот пост. Разногласия начались сразу после инаугурации Сооронбая Жээнбекова. Бывший глава государства пытался оказывать давление на вновь избранного в решении важных для страны вопросов. Жээнбеков отказался прислушиваться к мнению соратника. Возник конфликт. Стороны периодически комментируют свои прежние взаимоотношения, игнорируя этическую сторону вопроса.

Алмазбек Атамбаев был арестован и посажен в камеру СИЗО ГКНБ во время правления своего бывшего друга. Большинство кыргызстанцев считает это сведением личных счетов.

Источник: 24.кж