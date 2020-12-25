(Видео) У Текебаева все же заберут депутатский мандат? Горсуд признал его выдачу незаконной

Текебаев был осужден по статье "Коррупция" и приговорен к восьми годам заключения.

Сегодня, 25 декабря, Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу Темирлана Ормукова на решение Административного суда Бишкека о признании незаконной передачи вакантного депутатского мандата Омурбеку Текебаеву.

Напомним, в октябре этого года Текебаев получил мандат депутата Жогорку Кенеша. Центризбирком принял такое решение из-за возвращения его уголовного дела на доследование. Затем Темирлан Ормуков подал иск на ЦИК. По мнению истца, избирательная комиссия не имела права возвращать мандат Текебаеву из-за его статуса обвиняемого.

23 ноября Административный суд признал недействительным постановление ЦИК от 15 октября 2020 года, которым Текебаеву был восстановлен статус депутата Жогорку Кенеша.

Ормуков отметил, что горсуд поддержал это решение. "Если ЦИК в течение трех дней не обжалует его в Верховном суде, то Омурбек Текебаев лишится мандата. Решение городского суда вступает в силу с момента оглашения. То есть Текебаев теперь обычный гражданин и обычный подсудимый Первомайского суда", - сказал Ормуков.

Текебаев был осужден по статье "Коррупция" и приговорен к восьми годам заключения. Верховный суд в 2019 году вернул его дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, и с тех пор он находится под домашним арестом.

Отметим, что решение городского суда является обязательным к исполнению.

Источник: Кактус