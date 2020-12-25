В ЖК раскритиковали Эльвиру Сурабалдиеву
Депутаты ЖК признали работу правительства в сфере защиты от семейного насилия недостаточной. К такому мнению парламентарии пришли на последнем пленарном заседании.
В Жогорку Кенеш для отчета были приглашены члены правительства и вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.
В ходе заседания депутат Махабат Мавлянова подняла вопрос об открытии государственных кризисных центров и обеспечении охраны кризисных центров.
Депутаты Гульшат Асылбаева и Бактыбек Турусбеков подняли вопрос об ответственности судьи Тонского района и дознавателей, которые позволили судье оправдать обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки.
«Необходимо провести информационную кампанию и создать колл-центры для оказания помощи детям и женщинам, которые страдают от семейного насилия», - сказала Асылбаева.
Председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Наталья Никитенко отметила, что работа правоохранительных, надзорных и судебных органов в сфере охраны и защиты от семейного насилия недостаточная.
«Претензий к вашей работе много», - отметила она.
Вместе с тем депутаты поднимали вопросы о выдаче охранного ордера и выполнении необходимых действий для передачи материалов по привлечению лица, совершившего семейное насилие, к ответственности. По итогам обсуждения депутаты признали работу правительства в сфере охраны и защиты от семейного насилия недостаточной.
Источник: media-center.kg
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