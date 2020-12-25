Шыкмаматов: Нам нужен волевой лидер! Мы видели и ученого, и смиренного

Нам нужен волевой лидер!
Ни у одного из пяти предыдущих президентов не было политической воли. Для нынешних кандидатов на высший государственный пост самое главное - воля. Об этом заявил VB.KG экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.
"Мы видели и мудрого, и ученого, и производственника, и мультимиллионера, и демократа, и смиренного, - говорит он. – Народ устал от красивых слов и идей, нам обещали даже Луну с неба достать. Мы сейчас в ожидании прихода волевого человека".
По его словам, сама история нам подкидывает шпаргалку. "Если вы выстрелите в историю из ружья, будущее выстрелит в вас из пушки. Нам непозволительно ошибаться, надо извлечь уроки из прошлого и сделать правильный выбор", - сказал он.
Отметим, бывший депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов возглавил предвыборный штаб Садыра Жапарова в Нарынской области.
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