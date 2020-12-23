Артем Новиков: Инвесторы нуждаются в поддержке и содействии со стороны местных органов власти

Артем Новиков: Инвесторы нуждаются в поддержке и содействии со стороны местных органов власти

По словам и.о. премьер-министра, у бизнеса не хватает площадок для развития

И.о. премьер-министра Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область провел совещание, в котором приняли участие полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области, мэры городов, руководители районов и областных госучреждений.

В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития области.

В частности и.о. главы правительства акцентировал внимание на 4 важных направлениях, таких как эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, прохождение зимнего отопительного периода, продовольственная безопасность и уровень цен на социально значимые продукты питания, а также социально-экономическое положение региона, туризм и развитие промышленного потенциала.

Он отметил важность стабилизации цен на основные виды продуктов питания в регионе.

«Это особенно важно в период пандемии и снижения уровня доходов населения. Мы готовы обеспечить поставку продуктов первой необходимости напрямую от импортёров и производителей продукции. Полномочному представительству правительства в области поручено отработать механизм и график поставок продукции и ее распределения по районам совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации», - сказал и.о. премьера.

Новиков подчеркнул необходимость проведения местными органами власти инвентаризации объектов, имеющих соответствующую инфраструктуру для развития промышленного потенциала области.

«На примере посещения ряда промышленных предприятий в Иссык-Кульской области мы убедились в том, что инвесторы остаются один на один со своими проблемами, без должной государственной поддержки. Они не могут расширить свое производство, потому что не решаются вопросы выделения земельных участков. У бизнеса не хватает площадок для развития. Считаю, что необходимо провести инвентаризацию объектов и земельных участков, составить перечень и предоставлять их под инвестиционные проекты. Инвесторы нуждаются в соответствующей поддержке и содействии со стороны местных органов власти», - сказал он.

И.о. главы правительства поручил Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации разработать концепцию развития сельского хозяйства по направлениям мясного и молочного животноводства, а также садоводства по кластерному подходу.

«По всем кластерным цепочкам будут предоставлены льготные условия финансирования и оказана необходимая поддержка со стороны государства, в том числе в осуществлении экспорта продукции», - сказал он.

По итогам совещания руководителям местных органов власти дан ряд поручений, включая обеспечение бесперебойного энергоснабжения в зимний период и безопасности на туристических объектах, выполнение социальных обязательств в полном объёме.

В рамках рабочей поездки Артем Новиков также посетил Центр обслуживания населения нового формата в селе Теплоключенка Ак-Суйского района.

Центр обслуживания населения, где недавно был завершен капитальный ремонт, расположен в здании дворца спорта.

Руководству ГРС поручено обеспечить полное функционирование центра, не дожидаясь его официального открытия.

В учреждении будут размещены отдел записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, сотрудник местного регистрационного отдела Государственного агентства по земельным ресурсам, а также необходимые для приема документов службы (касса, нотариус, фотосалон, справочная), что создаст улучшенные условия для населения.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства