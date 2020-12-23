Комитет ЖК принял законопроект об экономической амнистии сразу во втором и третьем чтениях

Комитет ЖК принял законопроект об экономической амнистии сразу во втором и третьем чтениях

Скандальный документ отправлен на голосование

Комитет ЖК по экономической и фискальной политике решил принять законопроект об экономической амнистии сразу во втором и третьем чтениях. Об этом на заседании парламента сообщила депутат, инициатор данного документа Гульшат Асылбаева.

Законопроект отправили на голосование.

Отметим, что ряд депутатов выступают за доработку документа.

Источник: vesti.kg