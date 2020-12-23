Мирлан Бакиров официально сдал полномочия вице-спикера Жогорку Кенеша
Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров официально подал в отставку.
Сегодня, 23 декабря, на заседании парламента он выступил перед депутатами.
Бакиров поблагодарил коллег и в частности фракцию "Онугуу-Прогресс" за поддержку. Депутат не стал объяснять причину своей отставки, он только отметил, что сегодня три года с момента его избрания заместителем спикера Жогорку Кенеша.
Напомним, накануне об отставке Мирлана Бакирова сообщил лидер "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Он заявил, что фракция уже поддержала назначение на вакантное место "нового" 53-летнего Уланбека Исмаилова.
Источник: vb.kg
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