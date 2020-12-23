Мирлан Бакиров официально сдал полномочия вице-спикера Жогорку Кенеша

Мирлан Бакиров официально сдал полномочия вице-спикера Жогорку Кенеша

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров официально подал в отставку.

Сегодня, 23 декабря, на заседании парламента он выступил перед депутатами.

Бакиров поблагодарил коллег и в частности фракцию "Онугуу-Прогресс" за поддержку. Депутат не стал объяснять причину своей отставки, он только отметил, что сегодня три года с момента его избрания заместителем спикера Жогорку Кенеша.

Напомним, накануне об отставке Мирлана Бакирова сообщил лидер "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Он заявил, что фракция уже поддержала назначение на вакантное место "нового" 53-летнего Уланбека Исмаилова.

Источник: vb.kg