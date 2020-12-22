Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров решил уйти с поста

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров решил уйти с поста

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров решил уйти с поста. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Торобаев написал, что Бакиров ушел по собственному желанию.

Бакыт Торобаев добавил, что фракция «Оунугуу-Прогесс» выдвинула кандидатуру Уланбек Исмаилова на пост вице-спикера.

Источник: Кабар