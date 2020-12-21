Семерых казахстанских режиссеров, приглашенных на фестиваль в Бишкеке, с обеда держат на границе КР

Кинофестиваль на грани срыва из-за отсутствия разрешительных документов у делегации

В данный момент семь режиссеров из Казахстана с 13.00 часов находятся на границе и не могут проехать в Кыргызстан на форум молодого кино стран СНГ.

Как отметила на брифинге известный киновед Гульбара Толомушова, один из режиссеров, стоящих на холоде, является лицом с ОВЗ и передвигается на костылях.

«Из-за отсутствия разрешительных документов для въезда делегацию молодых режиссеров из Казахстана не пускают в Бишкек. А ведь кинофестиваль должна открыть лента «Марьям» казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой», – сказала Толомушева.

По словам киноведов, ни в консульстве КР, ни в посольстве КР в Москве на телефонные звонки никто не отвечает.

Источник: vesti.kg