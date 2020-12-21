Семерых казахстанских режиссеров, приглашенных на фестиваль в Бишкеке, с обеда держат на границе КР

Кинофестиваль на грани срыва из-за отсутствия разрешительных документов у делегации
В данный момент семь режиссеров из Казахстана с 13.00 часов находятся на границе и не могут проехать в Кыргызстан на форум молодого кино стран СНГ.
Как отметила на брифинге известный киновед Гульбара Толомушова, один из режиссеров, стоящих на холоде, является лицом с ОВЗ и передвигается на костылях.
«Из-за отсутствия разрешительных документов для въезда делегацию молодых режиссеров из Казахстана не пускают в Бишкек. А ведь кинофестиваль должна открыть лента «Марьям» казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой», – сказала Толомушева.
По словам киноведов, ни в консульстве КР, ни в посольстве КР в Москве на телефонные звонки никто не отвечает.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!