Заключенный прикрывался близким родственником Ташиева и вымогал деньги — ГКНБ

Заключенный прикрывался близким родственником Ташиева и вымогал деньги

Ранее были обращения о том, что якобы за освобождение заключенных под амнистию берут деньги, отметили в ГКНБ.

Установлен мошенник, вымогавший деньги за освобождение заключенных под амнистию, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

"Некий гражданин, представляясь Муканбетовым Санжаром, и прикрываясь близким родственником председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, вымогал денежные средства за освобождение заключенных под амнистию", — говорится в сообщении.

ГКНБ установило, что был 33-летний гражданин, отбывающий наказание в ИК-1 в селе Молдовановка. Он был осужден по статьям "Мошенничество", "Подделка документов" и "Побег".

По итогам собранных материалов решается вопрос о регистрации в АИС ЕРПП досудебного производства.

В Госкомитете отметили, что объявление амнистии не входит в компетенцию ГКНБ, так как субъектом о применении Закона КР "Об основах амнистии и порядка ее применения" являются судебные органы.



Источник: ru.sputnik.kg